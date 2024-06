A10 Oost drie nachten dicht wegens werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen elke avond om 23.00 uur en eindigen om 05.00 uur. Overdag is de weg open. Verkeer met de bestemming Amsterdam-Zuid wordt vanaf knooppunt Watergraafsmeer omgeleid via de A1, A9 en A2. De afslagen S111, S112 en S113 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amstel zijn afgesloten en te bereiken via de Ring A10 Oost, rijrichting Amsterdam-Noord (buitenring).

Het asfalt op dit deel van de Ring is aan vervanging toe. Komend weekend worden kwetsbare stukken in het asfalt vervangen. Het gaat om een tijdelijke oplossing, want in 2025 wordt het asfalt van de hele A10 Oost vervangen. Ook zal dan worden gewerkt aan onder meer de vangrail en de hemelwaterafvoer.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsborden te volgen.