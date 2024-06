Vooral oudere Wijdemeerders vinden fusie met Hilversum slecht plan

Dat Wijdemeren gaat fuseren met Hilversum, is vooral de oudere Wijdemeerders niet ontgaan. Veel ouderen op straat vinden het maar een slecht idee. Ze zijn bang dat de saamhorigheid in de dorpen verdwijnt of dat de natuur wordt volgebouwd met huizen. De jongere generatie is duidelijk positiever gestemd, blijkt na een rondgang van NH.