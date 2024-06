Geen interview UvA-studenten met minister Ollongren door 'kans op wanordelijkheden'

Ollongren zou vandaag aan het einde van de middag een interview geven op de Roeterseilandcampus in het interviewprogramma Room for Discussion. De minister zou in het interview ingaan op de situatie van defensie in Nederland en de staat van de Navo en de toekomst daarvan voor Europa.

Geen concrete signalen

De organisatie kreeg van de driehoek te horen dat zij een negatief veiligheidsadvies gaven, wat wil zeggen dat de driehoek de kans op wanordelijkheden te groot vindt. "Wij vatten het advies serieus op, maar vinden het desondanks heel spijtig." Na overleg met het bestuur van de UvA is er besloten om het interview te annuleren.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat het negatieve advies is gegeven vanwege de afgelopen weken, waarin te veel onrust en wanordelijkheden zijn geweest. Er waren geen concrete signalen voor bijvoorbeeld demonstraties of verstoringen, maar de driehoek noemt het wel 'voorstelbaar' dat het interview 'gekaapt' zou kunnen worden.

Interview Halsema

Halsema gaf zelf vorige week ook een interview in het programma. Dat zou in eerste instantie bij de Roeterseilandcampus zijn, maar werd later verplaatst naar de Stopera vanwege veiligheidsoverwegingen. Volgens de burgemeester waren er toen signalen zijn 'dat het gesprek met studenten gekaapt zou kunnen worden'.

Het gesprek, dat live werd uitgezonden op AT5, werd uiteindelijk twee keer onderbroken. Het interview werd na een kwartier voor het eerst onderbroken door toeschouwers die in de zaal zaten. Ze riepen meerdere keren 'Free Palestine', keerden Halsema daarbij de rug toe en liepen later weg. De burgemeester vroeg de demonstranten om te blijven, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Zo'n vijf minuten later werd het interview een tweede keer onderbroken toen het brandalarm afging. Omdat het om loos alarm bleek te gaan, kon het interview na twee minuten later vervolgd worden.

De organisatie van Room for Discussion laat weten dat zij in gesprek gaan met het ministerie van Defensie om te kijken of het gesprek met de minister op een later moment kan plaatsvinden.