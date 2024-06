Queerband Nat Bed streeft met vrolijke hooliganpop naar seksuele en muzikale vrijheid

We treffen de leden van Nat Bed in het Flevopark. Daar trappen Steph, Merel en Sascha een balletje. Sascha toont een paar trucjes met de bal en Merel laat haar koptechniek zien. Voetbal speelt een grote rol in de wereld van Nat Bed. "We hebben elkaar leren kennen bij de voetbalclub, ongeveer zes jaar geleden. Zo is Nat Bed ontstaan", vertelt zangeres Merel.

"In onze muziek zit ook die liefde voor voetbal. We willen dat het publiek tijdens een concert meezingt en meespringt, net als dat in een voetbalstadion gaat. Zo van wohooooo!" De zangeres spreidt haar armen in de lucht met een sjaaltje waarop homohooligan staat. "We doen ook tijdens onze concerten aan het begin een warming-up. Dan gaat de hele zaal van hakken-teen, hakken-teen."