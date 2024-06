Op de stoel van de bondscoach: Eric Heerings van Hercules Zaandam

"Voor mij zijn Engeland, Duitsland en Frankrijk de grootste kanshebbers voor de titel. En dan gun ik de Europese titel het meest aan de Engelsen. Zij hebben al zo lang niks gewonnen en daarom hebben ze wel een beetje de gunfactor."

Halve finale

Waar Heerings de Europese titel naar Engeland ziet gaat, verwacht hij dat Nederland strandt in de halve finales. "Pas dan mag je ook tevreden zijn."

Het EK in Duitsland start voor het Nederlands elftal op zondag 16 juni in Hamburg tegen Polen. Verder neemt de selectie van Koeman het in de groepsfase op tegen Frankrijk en Oostenrijk. De finale is in het Olympiastadion in Berlijn op zondag 14 juli.