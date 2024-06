Goed cv, maar slecht in Nederlands? Tata-taalklas is de oplossing voor Esam en Patrick

Esam uit Jemen en Patrick uit Duitsland wonen in Nederland, hebben een uitstekend cv, maar een goede baan vinden is lastig. De taalbarrière blijkt te groot. Tata Steel krabde zich achter de oren, want om zulke geschoolde mensen zit het bedrijf nu net te springen. De oplossing bleek simpel. Op het eigen opleidingscentrum krijgen Esam en Patrick nu les: niet in procestechniek of werktuigbouwkunde, maar in de Nederlandse taal.