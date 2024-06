Garagehouder bouwt oude Volvo om tot 'oefenauto' voor revalidatiecentrum

Een auto ombouwen voor revalidatiepatiënten zodat ze het in- en uitstappen kunnen oefenen. Met die opdracht ging garagehouder Peter van de Laar uit IJmuiden aan de slag. Het verzoek kwam van oud-patiënt Ed Nieuwland, hij moest tijdens zijn revalidatie het in- en uitstappen oefenen op een parkeerplaats. Ook als het koud was of regende. Geen pretje, daarom zette hij Peter aan het werk. Een jaar later is het resultaat af en schenkt Ed het oefenvoertuig aan revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee.