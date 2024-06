Twee mannen aangehouden na voor hen mislukte babbeltruc in Schagen

De zogenaamde bankmedewerker belde zijn beoogde slachtoffer om haar te vertellen dat haar computer een virus had opgelopen. Hij zou iemand sturen om het probleem te verhelpen. Ook vroeg hij of ze sieraden of contant geld in huis had. Kort daarop stond er een man bij het slachtoffer voor de deur. De vrouw vertrouwde het niet en schakelde een familielid in, die de politie belde. De man aan de deur voelde nattigheid en ging er snel vandoor.

De vrouw gaf een duidelijk signalement waardoor de politie de twee mannen al snel arresteren. Uiteindelijk werd er niets bij haar gestolen.

De politie ziet dat er nog steeds veel babbeltrucs voorkomen en dat de oplichters steeds nieuwe manieren bedenken. Zo doen ze zich vaker voor als agent, daarom roept de politie op altijd eerst te vragen naar de legitimatie van de persoon en bij twijfel niet open te doen.