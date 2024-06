Nieuwe cijfers fatbike-ongelukken schetsen schrikbarend beeld

Ramona van der Steen fietste afgelopen weekend met haar zoontje door het Baanakkerspark in Amsterdam-Noord toen ze werd aangereden door twee jongens op een fatbike. "Ik weet alleen nog dat ik die jongetjes aankeek, we allemaal doodsangsten in onze ogen hadden en niets meer konden doen. Het ging echt supersnel en de klap was keihard. De fatbike brak gewoon in tweeën."

Zelf is er naar eigen zeggen goed vanaf gekomen. Ze is bont en blauw en haar zoontje heeft alleen een schrammetje op zijn pink. "Godzijdank", zegt ze. "Maar een van de jongens die op de fatbike zat is er veel slechter aan toe."

Ernstige verwondingen

Tessa Biesheuvel, hoofd Spoedeisende Hulp op het Amsterdam UMC, ziet steeds vaker jongeren met letsel op de spoedeisende hulp. "Vooral jonge kinderen, tussen de 10 en 14 met ernstige aangezichtsverwondingen en botbreuken. Jongeren hebben vaak niet door hoe hard zo'n ding kan gaan. We hebben een aantal keren per week wel jongeren met letsel hier op afdeling."