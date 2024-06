Ajax-talent Yohannes (16) scoort bij debuut voor nationale ploeg Amerika

"Je zou niet zeggen dat ze 16 is", zei de Britse bondscoach Emma Hayes op de persconferentie na de wedstrijd. "Ze weet hoe ik over haar denk. Ik heb heel erg mijn best gedaan om haar bij het team te krijgen."

Hayes is pas net coach van de nationale ploeg. Daarvoor was ze jarenlang succesvol met Chelsea, waarmee ze het in februari nog opnam tegen Ajax. Daar zag ze dus ook Yohannes spelen. "Toen bewonderde ik haar al. Ze 'speelt' echt met de bal. Of het nou binnenkant- of buitenkant voet is. Ze is een natuurlijke voetballer en ze weet heel goed wat ze kan."

Volgens Hayes ontwikkeld Yohannes zich zo snel omdat ze met Ajax Europees voetbal speelt: "Ze heeft daardoor al veel meer ervaring dan haar leeftijdsgenoten in Amerika."

VS vs. Oranje

Het vrouwenteam van de Verenigde Staten is historisch gezien een topploeg. Als enige land ter wereld won het vier keer het WK voor vrouwen. De laatste titel dateert uit 2019, toen Nederland met 2-0 verslagen werd. Tijdens het laatste WK in 2023 strandde de VS in de achtste finale.

De Amerikanen zijn komende zomer ook van de partij op de Olympische Spelen. Of Yohannes mee mag naar Parijs, is nog onzeker. Teams mogen voor dat toernooi maar 18 spelers selecteren.

Na haar droomdebuut kan Yohannes er nog voor kiezen om voor Oranje te voetballen. Dan moet ze wel eerst een Nederlands paspoort zien te regelen. Spelers onder de 21 kunnen nog van team veranderen als ze niet meer dan 3 interlands hebben gespeeld.