Verdachte (27) blijft drie maanden langer vast na opzettelijke aanrijding in Enkhuizen

Het slachtoffer werd op 18 mei rond 19.15 uur aangereden op het Kerkeland, in het noorden van Enkhuizen. Hij werd met ernstig beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

De 27-jarige verdachte wordt onder meer poging tot doodslag of moord ten laste gelegd, aldus de politie. Het onderzoek naar het incident rond de opzettelijke aanrijding is nog niet afgerond. Vermoedelijk is vlak daarvoor een ruzie ontstaan tussen de bestuurder en het slachtoffer.

Buurtbewoners hebben na het incident laten weten dat de verdachte meerdere pogingen heeft ondernomen om het slachtoffer aan te rijden. Zij vertellen dat hij na de aanrijding opnieuw in wilde rijden op het slachtoffer. "Maar de bestuurder is tegengehouden. Daarna reed hij met een bloedgang weg", vertelde een bewoner eerder aan NH.