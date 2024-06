En weer veegt Raad van State bestemmingsplan voor Hamerkwartier van tafel

In een reactie laat een woordvoerder van woningbouwwethouder Reinier van Dantzig (D66) weten 'teleurgesteld' te zijn. Maar: "Dit lag in de lijn der verwachtingen." Het college verwacht overigens dat de woningen alsnog gebouwd zullen worden. "We moeten alleen de risico's voor de gemeenteraad beter in kaart brengen. Het plan hoeft inhoudelijk niet gewijzigd te worden. We hebben er het volste vertrouwen dat woningbouw op deze plek veilig kan."

'Duidelijke uitspraak'

De directie van Ketjen spreekt in een persbericht van een duidelijke uitspraak en lijkt er niet op te rekenen dat de plannen nu helemaal van tafel zullen verdwijnen. "Wonen naast een chemiefabriek is mogelijk, mits de richtlijnen voor een goed woon- en leefklimaat worden gevolgd. Ketjen is de afgelopen tijd in gesprek getreden met de gemeente en hoopt in de toekomst met wethouder Van Dantzig snel tot een goede oplossing te komen."