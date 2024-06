Laarders zien tientallen locaties voor betaalbare nieuwbouw: "Kunnen weer eindje vooruit"

Praten met Laarders

Hoe haalbaar alle plannen zijn van de ingediende bouwlocaties moet blijken. Voordat de gemeente hier zelf concrete plannen voor gaat maken, bijvoorbeeld met een top 10 van potentiële bouwlocaties, gaat Laren eerst met bewoners in gesprek.

De gemeentebestuurder meldt dat Laren over twee weken een bijeenkomst organiseert, waar alle locaties aan bod komen. 'Natuurlijk is er geen locatie zonder nadelen, maar hoe zwaar moeten de verschillende nadelen meewegen?' Dat is de vraag die gepaard gaat met de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

'Heel erg ingewikkeld'

Hoewel het bouwen van huizen in Laren volgens Rood 'heel erg ingewikkeld is', is het wel belangrijk dat de gemeente blijft werken aan de woningvoorraad. Het bouwen van betaalbare woningen heeft de voorkeur.

Volgens de wethouder zou het mooi zijn als er straks meerdere locaties zijn die bij elkaar tussen nu en tien jaar zo'n twee- tot driehonderd nieuwe woningen opleveren. Daar kan de gemeente weer eindje mee vooruit, zegt hij.

Rood verwacht dat er in september of oktober een voorstel gaat naar de gemeenteraad. Een maand later moet de politiek dan een definitief besluit nemen waar Laren de komende jaren nieuwe (sociale) woningen kan gaan bouwen.