Hilversum vindt tóch een andere locatie voor veelbesproken muziektent

Emin Kececi, voorzitter van West-Hilversumse Rotaryclub, kreeg dinsdagmorgen het nieuws dat de muziektent een ander plekje krijgt. "Wij zien nu een positieve toekomst voor muzikale verbinding binnen Hilversum."

Volgens wethouder Arno Scheepers verhuist de muziekkoepel naar het circusterrein. Op de locatie aan de Diependaalselaan bouwt de gemeente een nieuwe wijk van bijna vierhonderd woningen en daar komt de muziektent beter tot zijn recht dan op de Kerkbrink, die vanaf volgend jaar een complete metamorfose ondergaat.

Nieuwe mogelijkheden

De wethouder meldt dat het bestuur van gedachten is veranderd doordat zij zelf nieuwe mogelijkheden zagen voor een andere standplaats. Het cadeau van zestien jaar geleden zomaar wegdoen, vindt hij zonde. "Waar we eerst goed naar moesten kijken was of de tent uit elkaar gehaald kon worden, voordat vervoer naar een andere plek een optie was", aldus Scheepers.

Twee jaar geleden besloot de politiek dat de muziektent moeten verdwijnen op de Kerkbrink. Het Hilversumse plein moet een mooie verblijfplaats worden. Niet alleen past de ijzeren tent niet in de plannen van de gemeente, maar veel mensen vinden de koepel lelijk. Daar komt nog bij dat de muziekkoepel zijn functie heeft verloren. Deze wordt eigenlijk nooit meer gebruikt, op afgelopen donderdag en zaterdag na dan toen er ineens weer twee muziekkorpsen gingen spelen.

Goede ijzerprijs

Bij de presentatie van de ietwat gewijzigde plannen voor de Kerkbrink vorig jaar november zei Scheepers tegen de lokale pers dat Hilversum een goede prijs voor het ijzer zou kunnen krijgen. Daarmee kon wat hem betreft de koepel naar het grofvuil. Die opmerking viel niet lekker bij de gulle gever.

Kececi vertelt dat hij hierna snel met Scheepers in gesprek is gegaan. Deze gaf aan dat hij helemaal niet lichtjes dacht over de muziektent en was zelfs meer dan bereid om mee te denken aan een oplossing. Zo heeft het tweetal gekeken naar een andere locatie, waaronder één in Loosdrecht.

Lang leek een alternatieve locatie niet te vinden, tot gisteren dan. Toen kreeg Kececi het verlossende telefoontje van Scheepers. De mededeling van de wethouder leidt tot opluchting. De Rotaryvoorzitter is enthousiast en zegt uit te kijken naar een mooie muzikale toekomst. Of de muziektent in de oude staat behouden kan worden of dat deze bijvoorbeeld een nieuwe kleur krijgt, is nu nog niet duidelijk.