Minder werkdruk voor schoolmeesters zoals Mathijs door onbevoegde leerkrachten

Volgens de PO-raad hebben scholen de wettelijke plicht om niet alleen rekenen en taal te onderwijzen, maar ook aandacht te geven aan thema's als mens en milieu.

"Het is goed om te leren hoe je met je buitenomgeving moet omgaan én waarom dat belangrijk is als je op deze planeet wil blijven leven", zegt juf Kim. Zij is in het dagelijks leven duurzaamheidsexpert bij NMCX, een stichting die zich inzet voor het verduurzamen van Haarlemmermeer.

Met een andere blik

Om juf Kim heen zijn de leerlingen ondertussen druk in de weer met schepjes, vergrootglazen en bakjes met daarin groen. Ze spotten onder andere kevers, pissebedden en mieren. Leerling Jack kijkt door deze les voortaan met een andere blik naar de omgeving, vertelt hij. "Ik kijk beter naar insecten en weet dan ook welke het zijn."

Ook klasgenoot Liam heeft tijdens de lessen van juf Kim al veel geleerd, vertelt hij. "De wereld wordt langzaam slechter door bijen die doodgaan en plastic op de wereld. Als iedereen denkt dat het niet zoveel uitmaakt, wordt het echt een probleem", waarschuwt hij.

Aan het einde van de les brengen de kinderen bodemdieren weer terug in de natuur en brengt juf Kim de kinderen weer terug naar hun klaslokaal, waar meester Mathijs is om de les weer over te nemen. "Wat ik leuk vind, is dat de duurzame leerkrachten een expertise brengen die ik niet heb", vertelt hij. "Ik heb niet echt groene vingers ofzo, en dan is het heel leuk dat een externe dat oppakt."