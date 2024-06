Huizen kon miljoenen besparen op aanleg snelle busbaan, maar wethouder houdt vol van niet

De conclusie van wethouder Boom dat er niets mis is met de prijzen is opvallend, omdat juist uit zijn eigen stukken blijkt dat Huizen flink te veel betaalt.

De te hoge rekening is de zoveelste 'hobbel' in een project dat toch al niet vlekkeloos verloopt. De aanleg van de snelle busverbinding heeft de gemeente al flink wat hoofdbrekens bezorgd. Een jaar geleden stapte de projectmanager al op, wegens onvrede over de koers van de gemeente. Later lag de aanleg een jaar lang stil, omdat de aannemer stelde het project niet meer te kunnen uitvoeren volgens de oorspronkelijke prijsopgave. Dat kwam door de gestegen prijzen in de bouw.

Na 'constructieve gesprekken' tussen de aannemer en de gemeente is dit jaar besloten het werk weer op te pakken. Vanaf deze maand wordt er weer gewerkt