700 wietplanten ontdekt bij controle in Wormerveer, eigenaar pand verdacht

De hennepplanten werden gevonden bij een controle van de gemeente Zaanstad op het bedrijventerrein. De politie laat weten dat de plantage verdeeld was over twee ruimtes in het pand.

De eigenaar van het pand wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij de wietplantage. Zijn rol wordt verder onderzocht. De planten zijn in beslag genomen en vernietigd.