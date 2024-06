Ze zitten er al, eerste fans in de rij voor Arena-concert AC/DC

Het is voor het eerst in meer dan negen jaar dat de legendarische band uit Australië in Nederland optreedt. In 2015 gebeurde dat voor het laatst, toen stond AC/DC in de Gelredome in Arnhem.

Jarenlang leek het erop dat die show ook de laatste in Nederland zou zijn. Want na 2016 hield de band jarenlang op met touren. Dat kwam onder meer omdat oprichter Malcolm Young was overleden en zanger Brian Johnsen gehoorschade had opgelopen.

Samenstelling

In coronatijd kwam de band toch weer bij elkaar om een nieuw album te maken. Nu gaan de zeventigers dus ook weer op tour. Zonder vaste drummer Phil Rudd trouwens, want hij zit in de gevangenis. Bassist Cliff Williams, die wel op het laatste album te horen is, tourt ook niet mee.

AC/DC werd in 1973 opgericht. In Nederland scoorden ze hits met onder andere 'Whole Lotta Rosie', 'Highway To Hell' en 'Thunderstruck'.

Het concert is uitverkocht, wat betekent dat AC/DC vanavond op zo'n 70.000 toeschouwers kan rekenen. De productie van zulke concerten zijn vaak een mega-operatie. Aan het opbouwen van dit podium is drie dagen gewerkt.