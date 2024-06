Man opgepakt na 'overval' Zwanenburgs bedrijventerrein, drugs en vuurwapen gevonden

Wat er dus precies in het gebouw aan de Venenweg is gebeurd, blijft voor nu onduidelijk. Later op de avond werd in het bedrijvenpand een 30-jarige Amsterdammer aangehouden. Of hij te maken heeft met de (melding van) de overval of met de gevonden spullen laat de politie voor nu in het midden. Er is wel een vermoeden dat het zou gaan om een conflict in het criminele circuit.

De politie vraagt getuigen van de overval zich te melden. Ook mensen die bijvoorbeeld met een slimme deurbel of dashcam rond 21.15 uur iets opvallends hebben gefilmd in de omgeving, wordt gevraagd contact op te nemen.

Vaker zware criminelen

Het bedrijventerrein aan de westkant van Zwanenburg is de afgelopen maanden vaak het toneel geweest van zware criminaliteit. In maart vond nog een schietpartij plaats aan De Heining, een paar straten van het incident van gisteren vandaan. Een maand daarvoor werden nog duizend pillen en liters grondstoffen voor het maken van drugs gevonden in een ander pand aan de Venenweg.