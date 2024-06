Vrij koud voor de tijd van het jaar, maar pas op: toch ligt verbranden op de loer

De dag begint bewolkt, maar de zon laat zich al snel zien en volgens NH-weerman Jan Visser blijft het vandaag droog. De temperatuur blijft wel achter voor de tijd van het jaar. "Het wordt niet warmer dan 16 graden."

Gek genoeg is het wel verstandig om je in te smeren als je in de zon gaat zitten, tipt Visser. De zon heeft volgens hem, ondanks de temperatuur, behoorlijk wat kracht. Hoewel het vandaag niet hard waait, kan dat windje er volgens hem net voor zorgen dat je sneller verbrandt.

Ook vanavond blijft het droog en schijnt de zon. Morgen wordt grotendeels zonnig, maar af en toe kan er toch een buitje vallen. Het wordt met 17 graden ietsje warmer dan vandaag.

Wanneer wordt het warmer?

Wanneer de temperaturen echt op gaan lopen, durft de weerman nog niet te zeggen. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het na het weekend wel iets warmer, maar op écht zomerweer moeten we waarschijnlijk nog even wachten.