Mega-operatie in de Arena: van voetbalveld naar groots muziekpaleis in een paar dagen

De heftrucks rijden af en aan met kabels, draagbeugels en onderdelen van het lichtenplan. De boxen die de achterkant van het stadion van geluid voorzien, zijn volgens De Koeijer de meest bijzondere eigenschap van de Arena. "In een ander stadion zouden deze boxen op grote zwarte torens in het veld staan, daardoor lever je veel zicht in. Hier kan je veel aan het dak hangen, ook de boxen, dat is echt uniek."

Bij een voetbalwedstrijd passen er een ruime vijftig duizend mensen in het stadion, maar wanneer het hele veld beschikbaar is voor staand publiek komen daar nog zo'n twintig duizend plekken bij. Naast het concert van AC/DC zijn er deze zomer nog acht dagen waarop de Arena verandert in zo'n mega-concertzaal, en dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee.

Zo treedt Taylor Swift drie avonden op, haar team brengt een moeilijke staalconstructie mee die het dak bijna aantikt. "Maar", zo vertelt De Koeijer, "de show van P!nk hangen we volledig aan het dak, bovendien vliegt ze zelf door de hele Arena heen."