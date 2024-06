Halve meter water in Castricumse kunstbunker, brandweer redt kostbare filmcollectie

Collectiebeheerder Frank Roumen kan nog niets zeggen over de eventuele schade aan de films, maar hij is licht positief gestemd. "We zijn druk bezig met inventariseren. Voor de zekerheid hebben we de films op de onderste planken hoger gelegd maar er is tijd nodig om te constateren wat de werkelijke schade is. Voor zover ik nu zie, is er nog niet veel aan de hand. Maar we hebben echt nog wel een paar dagen nodig om alles uit te vogelen."

Wat er precies is gebeurd is volgens Roumen nog onduidelijk. "We weten niet wat de oorzaak is. Er was al een tijdje sprake van waterschade, maar dat was niet zo erg dat de de onderste blikken werden bereikt. Vandaag is er iets misgegaan. Maar of er nou water is binnengekomen omdat de stroom uitviel, of dat de stroom uitviel omdat er water binnenkwam: dat weten we niet."

De beheerders van de collectie maakten zich al langer zorgen. Ze constateerden dat de temperatuur de laatste tien jaar drie graden was gestegen als gevolg van klimaatverandering en de plannen voor een nieuw archiefgebouw lagen al klaar.