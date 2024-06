Eerder vrijgelaten verdachte opnieuw aangehouden voor explosie in De Baarsjes

Het explosief ging af in een portiek van een woning aan de Pieter van der Doesstraat. Dat was in de middag van 20 december. De man die nu is aangehouden wordt ervan verdacht de opdracht tot de explosie te hebben gegeven, maar ook een rol te hebben gespeeld bij de uitvoering.

Harddrugs

Op 12 februari meldde de politie dat er twee mannen waren aangehouden die in verband werden gebracht met de explosie. Dat gebeurde in de woning van een van de twee, een 38-jarige man. De ander is de man die nu weer is aangehouden. Hij was op dat moment in dezelfde woning aanwezig. De politie meldt nu dat hij destijds werd aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs. Hij werd daarna weer vrijgelaten.

Het onderzoek ging verder en de politie besloot de man een week geleden opnieuw aan te houden. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek naar de explosie is nog altijd in volle gang, aldus de politie.