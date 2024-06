Joop werd dupe van nieuwe wetgeving, maar heeft na jaar dan eindelijk zijn scootmobiel

Joop werd de dupe van nieuwe landelijke wetgeving. Dat houdt in dat scootmobiels voortaan niet meer op gangen en in hallen mogen staan vanwege brandgevaar. De Zandvoorter woont op de derde verdieping en een scootmobiel past niet in de lift. Anders had hij het voertuig in zijn huis kunnen zetten. Hij kan slecht lopen en had snel een scootmobiel nodig.

'Lekker naar buiten'

Er moest een oplossing buiten het pand worden gevonden. Woningbouwcorporatie Pre Wonen en de gemeente Zandvoort kwamen er maar niet uit met elkaar en zo schoot het allemaal niet op voor Joop.

Dankzij Huurdersplatform Zandvoort en mediadruk kwam Joops aanvraag toch nog in een stroomversnelling. Naast het pand staat nu een box waar Joop zijn scootmobiel in kan parkeren, hij kan het voertuig daar veilig opladen.

Ook een buurman van Joop heeft een scootmobiel en box ontvangen. "Die wachtte nog langer. Hij is boven de negentig en kwam bijna niet meer buiten. Nu kunnen we er weer lekker op uit. Dat is veel beter voor ons", aldus de blije Zandvoorter.