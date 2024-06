Huizenruil populair in de provincie: "Onbeperkt op vakantie voor 160 euro per jaar"

Jolanda begrijpt wel dat de populariteit toeneemt: "Wij kiezen voor een huizenruil omdat het zoveel leuker is om in een huis te verblijven dan in een hotel. Mijn dochter houdt enorm van dieren. Met een filter op de site zoeken we naar huizen met dieren. Laatst hadden we een huis met kippen, toen hadden we iedere ochtend onze eigen eitjes. Dat soort verschillende ervaringen maakt het geweldig."

De favoriet onder de vijf reizen was Hamburg: "Middenin de stad. Een hotelkamer zouden we daar nooit kunnen betalen, op deze manier kan dat gewoon. Zeven nachten. Voor 160 euro per jaar kun je onbeperkt op vakantie."

Het platform maakt gebruik van een puntensysteem. Je krijgt punten per dag dat je je huis aan iemand 'uitleent'. De hoeveelheid punten die je krijgt, hangt af de woningwaarde. Wanneer je een huis hebt gevonden, maar die bewoners willen niet in jouw huis, kun je 'betalen' met de punten. Van die punten kunnen de bewoners ook een ander huis uitzoeken. Hierdoor is een directe ruil niet per se nodig.

