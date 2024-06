Monument in mozaïek voor legendarische Jan Doetjes uit Beverwijk

Het ontwerp voor de sofa is gemaakt door Jans dochter Kim en haar familie. Zij nam het initiatief om op het Kuenenplein een herdenkingsplek voor haar overleden vader in te richten.

Zowel de Amsterdamse Westertoren als de Wijkertoren uit Beverwijk zijn te zien op de bank. "De Westertoren omdat hij in de Jordaan geboren werd en nog steeds veel van zijn oude buurtje hield en de Wijkertoren omdat hij intussen toch ook een echte Beverwijker geworden is", legt Kim uit.

Verder zijn er op de bank afbeeldingen te zien van dingen die Jan belangrijk vond in het leven, zoals een zeilboot en een foto van zijn bluesband.

Castorcollege

Het project wordt betaald door de gemeente Beverwijk. Het totaalbedrag voor de social sofa ligt tussen de 5.000 en 10.000 euro.

"We hadden ook een straat of een plein naar hem kunnen vernoemen, maar deze monumentale sofa past beter bij Jan", zegt wethouder Ali Bal, die namens de gemeente het tweede mozaïeksteentje op de sofa plakt. Het eerste steentje is er al opgeplakt door Kim.

Over de beste plek voor de sofa wordt nog nagedacht. De bedoeling is dat de sofa een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken zoals ze dat vroeger deden in de winkel van Jan Doetjes, Foto Kiekie.

Duizenden steentjes

De eerste steentjes zijn gisteren op de sofa geplakt, maar er zullen er nog duizenden volgen voor de sofa klaar is. In het Castorcollege aan de Büllerlaan is ruimte gevonden om aan de sofa te werken. Daar wordt voorlopig iedere maandagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur volop geplakt.

"Iedereen die het een sympathiek idee vindt, mag komen helpen", vertelt Kim. "Ook als je maar één keer mee wilt doen ben je welkom, de bank en het werk eraan zijn bedoeld om te verbinden."