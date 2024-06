Woede in de rechtszaal na fataal ongeluk Anouk (22) in Berkhout: "Wij hebben zwaarste straf"

In de nacht van 10 oktober 2020 worden de ouders van Anouk gewekt door de politie. Even daarvoor heeft hun dochter samen met L. een eenzijdig ongeluk gehad, toen hij de macht over het stuur verloor en uiteindelijk tegen een boom botste. Zeer waarschijnlijk met te hoge snelheid.

"De achterkant van de auto gleed naar links en we belandden in de berm", haalde de verdachte uit Hoorn het fatale moment nog eens terug. "Anouk schreeuwde nog mijn naam, ik stuurde naar links en toen was het ongeval gebeurd."

Beiden raken zwaargewond, Anouk overlijdt vijf dagen later aan haar verwondingen, waaronder zeer zwaar hersenletsel en vele breuken. Slechts 22 jaar oud is ze geworden. Haar overlijden zorgt voor veel verdriet bij de achterblijvers, maar ook voor een hoge mate van boosheid en onbegrip richting de bestuurder.

'Stomme beslissing'

Het rijbewijs van de verdachte T.L. werd in 2018 al ingevorderd vanwege het rijden onder invloed. Zijn BMW was toen niet APK-gekeurd én niet verzekerd. Twee jaar later weerhield hem het er niet van om weer onder invloed in dezelfde ongekeurde en onverzekerde BMW te stappen. Met alle gevolgen van dien. "Het was een stomme beslissing. Ik heb er heel veel onder geleden, nog steeds. Iedere dag, ieder minuut", zegt hij nu.

Lange tijd ging het in de rechtbank van Alkmaar over de snelheid waarmee T. zou hebben gereden. Getuigendeskundigen van de politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) denken na aanvullend onderzoek dat de auto tussen de 70 en 80 kilometer per uur moet hebben gereden, waar een maximum van 50 is toegestaan.