Haarlemse Oranjestraat al klaar voor EK: "Voetbal gaat weer leven!"

Dat de Bantamstraat verandert in een Oranjestraat is niet nieuw. Twee jaar geleden kleurde de straat tijdens het WK ook oranje. En daarom is het EK ook dit jaar niet te missen. "Wij zijn áltijd met elkaar in deze straat en het is áltijd gezellig. En nu met het voetbal kijken we samen op een grote beamer. Gooi er een barbecue bij en de sfeer is top!"

Halve finale

De voorspellingen zijn erg positief van de bewoners. "Ik verwacht dat we minstens de halve finale bereiken", zegt er één. Een ander zegt: "Ik denk dat we het hele EK gaan winnen."