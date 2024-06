Renovatie Westertoren half jaar vertraagd, pas in januari uit de steigers

De renovatie zou oorspronkelijk deze maand zijn afgerond, maar er moeten meer werkzaamheden worden verricht dan verwacht. Verder heeft ook het slechte weer met veel regen en wind invloed gehad op de planning, aldus de gemeente.

Op het moment bevindt het onderhoud zich in de grootste fase, waarbij het schilderwerk, loodwerk en het herstel van het natuursteen en het vernieuwen van het carillonframe wordt gedaan. Deze fase wordt naar verwachting in juli afgerond.

Daarna volgt nog voegwerk aan het onderste deel van de toren. "We verwachten dat medio januari 2025 ook de onderste twaalf meter uit de steigers is en het werk volledig gereed is. Deze planning is uiteraard afhankelijk van het weer en eventuele onverwachte zaken."

Miniconcert

Ook het klokkenspel zal pas als vanouds klinken als de renovatie helemaal is afgerond. Toch kan het miniconcert dat gepland staat op 5 juli wel doorgaan. Boudewijn Zwart zal dan het klavier vanuit de Westertoren bespelen. "Hoewel dit nog incidenteel is tijdens het huidige groot onderhoud." De klokken worden de komende periode ook getest.

De bewoners en ondernemers in de omgeving ontvangen uiterlijk vrijdag 7 juni een bewonersbrief met informatie over de uitloop van de werkzaamheden en een flyer voor het miniconcert.

De renovatie van de Westertoren begon op januari 2023.