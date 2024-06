Na zijn adoptie naar Nederland zag Samuel zijn ouders nooit meer

Zijn vader wilde hem eigenlijk thuis houden, maar Samuel smeekte net zolang tot hij met zijn grote zus mee naar Nederland mocht. Via een Nederlandse arts die in Ethiopië werkte, was er contact gelegd met een gezin dat hen wilde adopteren. Drie jaar later stierf zijn vader en nog wat later overlijdt ook zijn moeder. Samuel keert voor een keer terug naar zijn vaderland, waar zij dan al begraven is.

Muziek en bescheidenheid

Opgroeiend in Nederland ontwikkelt Samuel z'n politieke bewustzijn. Hij demonstreert tegen apartheid en vindt herkenning in de muziek van Bob Marley, die het onrechtvaardig lijden van mensen bezingt.

Samuel zingt jarenlang de muziek en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. Hij verdiept zich ook in de geschiedenis van Ethiopië, van de vroegste geschiedenis tot de Haile Selassie, de laatste keizer. In zijn Haarlemse restaurant is die Ethiopische geschiedenis overal zichtbaar.

Samuel is bescheiden en beleefd. Dat zit in de Ethiopische aard, zegt hij. Een verschil met hier: "Nederlanders zijn juist groot geworden door hun mondigheid. Misschien moeten Ethiopiërs dat ook leren."