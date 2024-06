Grandcafé Cheers transformeert tot 'Oranjehoek' voor aankomend EK

Van Oranjegekte is in de IJmond amper iets te merken, behalve als je langs Café Cheers aan de Kennemerlaan rijdt. Deze IJmuidense kroeg heet de komende maanden 'de Oranjehoek' en staat volledig in het teken van het EK. De gevel is versierd met foto's van grote voetbalnamen en tijdens de wedstrijden maakt de tap overuren. Bedrijfsleider Tjé Visser heeft er in ieder geval veel zin in. "We zijn drie weken te vroeg begonnen met de versieringen. De voorbijgangers zijn in ieder geval wel nieuwsgierig."

Wel nieuwsgierig, minder enthousiast

Tjé werkt al ruim tien jaar bij Café Cheers en heeft in die tijd veel voetbalwedstrijden op de schermen van zijn bruine kroeg gezien. Volgens hem is het opvallend hoe de interesse van het publiek in de loop der jaren is veranderd. Steeds minder mensen zijn enthousiast over het EK. "Vroeger had je grote namen zoals Van Persie of Sneijder. Nu kent bijna niemand de spelers. Het is jammer, want het EK bracht mensen altijd samen."

Ondanks dat het EK niet meer zo leeft onder de mensen, ziet Tjé toch veel nieuwsgierige gezichten voorbij komen. Regelmatig stappen mensen binnen om te vragen waarom de bar oranje is versierd. "We zijn er gewoon vroeg bij. Over een aantal weken zal het wat meer gaan leven bij de mensen", lacht Visser.