'Frank Peereboom krijgt promotie en wordt nieuwe trainer Jong Ajax'

Oud-speler Thomas Vermaelen was ook in beeld als opvolger van Vos, maar jeugdtrainer Peereboom kreeg de voorkeur. De nieuwe trainer van Jong Ajax werkt al sinds 2011 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en bekleedde verschillende rollen. Hij was onder andere hoofdtrainer van verschillende jeugdelftallen en verzorgde tussen 2018 en 2022 analyses voor het eerste onder hoofdtrainer Erik ten Hag.

Jong Ajax eindigde onder leiding van Vos als vijftiende in de eerste divisie.