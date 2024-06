Stortregen zet bedrijventerrein Andijk al 14 jaar blank: ondernemers eisen een oplossing

"Afgelopen maand stond het hier tot drie keer toe onder water. Je zag de stoepranden gewoon niet meer", vertelt Edwin Winter, die met zijn hoveniersbedrijf aan de Industrieweg zit. Volgens de ondernemer is het elk jaar raak. "En het zal alleen maar toenemen door extreem weer."

Gevolg: de straten bij het bedrijventerrein lopen onder water in plaats van dat het wegzakt in de regenafvoer. Auto's en vrachtwagens banen zich met moeite een weg door het centimeters hoge water. En bij een metaalbewerkingsbedrijf stond in 2020 de laad- en losruimte helemaal blank. "De vrachtwagen moest worden afgevoerd omdat de motor waterschade had opgelopen", weet Winter nog.

Omdat ze dit probleem al sinds 2010 bij de gemeente aankaarten, is voor veel ondernemers de maat nu vol. "We worden nu gedwongen om de gemeente aansprakelijk te gaan stellen voor de schade die we door de regen ondervinden, omdat er al die jaren geen oplossing wordt geboden", zegt hij daarover.

Gemeente aan zet

In een brandbrief laat een brede delegatie van ondernemers weten dat de gemeente nu in actie moet komen. Structureel of tijdelijk, als er maar een oplossing komt, benadrukt Winter. Volgens hem is het probleem zo verholpen als het rioolstelsel op de schop gaat.

"Dat vraagt om serieuze investering, maar vergroot de hemelwaterafvoer van 200 millimeter naar 500. En als dat niet lukt, voer het overtollige regenwater dan af naar de dichtstbijzijnde sloot. Die ligt op ongeveer 40 meter van de bedrijfspanden." Het probleem is echter dat de sloot niet van de gemeente is, maar van het waterschap. "Zij willen dat niet omdat het anders de sloot vervuild", stelt Winter.

De regenbuien hebben de afgelopen jaren al voor flink wat schade gezorgd bij Winter, daarom heeft hij zelf al maatregelen genomen. "Ik heb voor het geval dat het weer flink regent een waterpomp in het pand staan en mijn spullen op pallets gezet." Ook heeft hij het riool rondom zijn pand vervangen als maatregel. "Ik doe er alles aan om geen schade op te lopen, maar nu is de gemeente aan zet."

'Kom met een oplossing'

Hij krijgt bijval van Ondernemers Federatie Medemblik-voorzitter Frits Meester. "Ondernemers die op het terrein zitten betalen al jaren Onroerendezaakbelasting. Dan zou je verwachten dat de gemeente hen tegemoet komt", zegt hij. Ondergelopen straten als gevolg van hevige regenval belemmeren het werk, benadrukt Meester. "Ook het benzinestation loopt onder water, waardoor automobilisten er niet bij kunnen."

Volgens Meester werkt de gemeente met een prioriteitenlijst. "Kom in ieder geval met een oplossing, ook al is die tijdelijk", zo luidt de boodschap van Meester aan de gemeente. "Als er weer eens een flinke bak water naar beneden valt, beginnen we weer van vooraf aan."