Slechtste vrouwenvoetbalteam optimistisch ondanks 195 tegengoals: "Toch ook elf keer gescoord"

Cijn Prins, woordvoerder en aanvaller van het team, opent de persconferentie in de bijna lege kantine. "Welkom allemaal, dank voor jullie komst. We hebben de persconferentie in het leven geblazen om eventjes in te gaan op ons dramatisch seizoen".

Dat dramatische seizoen is een understatement, de vrouwen van WV—HEDW kregen gemiddeld elke wedstrijd negen tegengoals. Maar aanvoerder Grachella Oemardien ziet het toch anders. "Maar we hebben ook elf doelpunten gemaakt, dus laten we het glas als half vol zien".

Andere media?

Na wat kritische vragen van AT5 is de woordvoerder er wel een beetje klaar mee. "Zijn er nog andere media? Parool, Ziggo of NOS", vraagt Prins zich af. Maar helaas AT5 is de enige die is komen opdagen. Dus dan rest de enige vraag nog: is het nog leuk om te voetballen als je zo vaak verliest?

"We zijn het seizoen ooit begonnen met een 20-2 verlies tegen Swift. Vanaf dat moment hebben we vooral met 2-0 of 4-2 verloren, dus ik zie een stijgende lijn", aldus de woordvoerder. "Ik wil het hier graag bij laten, we zien jullie volgend jaar weer", aldus de perschef van zaterdag 4 van WV—HEDW.