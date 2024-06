Juridisch gevecht om Amstelveens studentenhotel onder de rook van Schiphol

"Studenten in het hotel wonen straks gezonder dan de mensen even verderop", vertelt projectontwikkelaar Johan Verweij. Met speciale geluidswerende maatregelen denkt hij dat de internationale studenten straks probleemloos maximaal een jaar in het hotel kunnen wonen. Het gaat in totaal om zo'n vijfhonderd woningen.

Demissionair minister Harbers, van Infrastructuur en Waterstaat, is het daar niet mee eens: om te garanderen dat laag overvliegende vliegtuigen boven Uilenstede en Kronenburg geen gezondheidsproblemen opleveren zou de maximale verblijfsduur zes maanden moeten zijn. Het meningsverschil tussen de gemeente en de Staat sleept al jaren. De zitting voor de Raad van State van vandaag is al de derde keer dat de kwestie door een rechter wordt behandeld.

Geen vaste woningen om gezondheid

De advocaat van de minister wond er vanochtend geen doekjes om: "Dit is geen gezonde plek om te wonen." De projectontwikkelaar zet daar tegenover dat uit meerdere onderzoeken zou blijken dat de impact op de gezondheid van studenten verwaarloosbaar is als ze er een jaar wonen. Bovendien hebben veel buitenlandse studenten ongeveer een jaar nodig om hun studie in Nederland af te ronden; een korter verblijf zou dus onpraktisch zijn.

Er zitten veel haken en ogen aan de zaak die vanochtend besproken werd in de raadszaal in Den Haag. Volgens het huidige Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) mogen er vanwege de geluidsoverlast van vliegtuigen op de plek van het studentenhotel maximaal 25 vaste woningen worden gebouwd.

