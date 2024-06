Jongen (13) vlak na schooltijd op grond geslagen en bestolen, verdachten op beeld

Vlak voor de mishandeling vertrekt het jonge slachtoffer rond 16.00 uur van zijn school in de Meent. Hij wordt nageroepen en geeft één van de jongens die dat doet een duw.

Op grond geschopt

De jongen loopt verder naar een speeltuintje aan de Mierenmeent en komt daar weer dezelfde jongens tegen samen met drie andere, oudere, jongens. Hij wordt door hen op het hoofd geslagen. Hij valt op de grond en wordt op straat tegen zijn hoofd geschopt en bestolen van zijn portemonnee en telefoon. De jonge jongen is niet alleen zijn spullen kwijt, maar ervaart ook nog steeds erg veel stress door dit incident.

"Twee van de verdachten zijn te zien. Helaas is het camerabeeld niet al te fraai, maar hopelijk herken je wél iemand", zegt politie Midden-Nederland over bovenstaand camerabeeld. Gisteren werden deze beelden in Bureau NH getoond.

"We tonen de beelden nu met blur, omdat we denken dat de verdachten minderjarig zijn. Als niemand zichzelf meldt óf als niemand wordt herkend, zullen we binnenkort alsnog de herkenbare beelden laten zien."

Signalementen

De eerste verdachte in beeld is donkergetint en heeft korte zwarte krullen. Hij wordt geschat rond de 11/12 jaar te zijn. Hij is slank en is rond de 1 meter 50.



De andere jongen die in het spel was, is wit en een stukje ouder: rond de 15 á 16 jaar, maar dat is altijd schatten natuurlijk. Verder is-ie ook aardig slank. Wel een kop groter dan de eerste verdachte, zo rond de 1 meter 80.