Last van mieren? Dit kun je ertegen doen

Geurspoor

Als een mier dan toch eten vindt, maakt die een geurspoor naar de lekkerij. Andere mieren weten het eten dan ook te vinden en lopen er snel heen. Zo'n spoor is volgens Milieu Centraal makkelijk te onderbreken door goed schoon te maken met zeep. Het is daarbij wel belangrijk dat je het eten ook opruimt, anders vinden ze wel weer een andere weg er naartoe.

De mieren kunnen ook op een dwaalspoor gebracht worden met andere bloemen en planten in de tuin, dan gaan ze daarop af. De organisatie tipt komkommerschijfjes, bloemen zoals afrikaantjes, goudsbloem, lavendel en kruiden zoals bieslook, majoraan, salie, munt of basilicum op hun looproutes. Ook dan moet het eten wat ze eigenlijk op het oog hebben wel opgeruimd worden.

Nest verplaatsen

De volgende tip is minder diervriendelijk, maar nog steeds zonder gif. "Je kunt mieren in de val lokken met een klein potje stroop. Maak een klein gaatje in het deksel zodat ze er wel in kunnen, maar niet uit", is te lezen op de website van Milieu Centraal. Ook kan je de nesten volgooien met koud water.

Heb je een klein mierennest onder een tegel en wil je hem verplaatsen? Als een bloempot vult met aarde en op zijn kop boven het gat van het nest zet, verplaatst het nest zich hier binnen tien dagen naartoe.

Geen cayennepeper

Online zijn natuurlijk een hoop huis-tuin- en keukenoplossingen te vinden, zoals het gebruik van kaneel, kruidnagel en cayennepeper. Volgens Milieu Centraal zijn dit geen goede oplossingen omdat ze een sterk schimmeldodende werking hebben. "Als ze in de bodem komen, kunnen ze daar nuttige bodemschimmels doden. Ook koperslijpsel is een slecht idee. Koper verdwijnt niet, en vervuilt dus de bodem. Het nest begieten met azijn is niet toegestaan, azijn kan schade toebrengen aan het milieu bij onjuist gebruik", valt er te lezen.

Heb je echt alles geprobeerd? Dan raadt Milieu Centraal aan toch chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten zoals mierendoosjes of mierenlokpoeder.

Mediterraan draaigatje

Als de tuintegels enorm beginnen te verzakken, kan het zijn dat het mediterraan draaigatje in de tuin zit. De invasieve soort is moeilijk te bestrijden en het is moeilijker om zelf maatregelen te nemen.

Ook voor een professionele ongediertebestrijder is het moeilijk deze soort weg te krijgen, vertelde bestrijder Eric van Lieshout eerder. "De nesten hebben vaak meerdere koninginnen die overal in het nest eitjes leggen, dus met één koningin weghalen ben je er niet."