Alkmaarders stemmen over vuurwerkverbod: effectief middel of symboolpolitiek?

Hoe werkt zo'n vuurwerkverbod in andere gemeenten?

In Haarlem geldt sinds 2021-2022 een afsteekverbod. Toch was het aantal klachten over vuurwerkoverlast daar tijdens de laatste twee jaarwisselingen onverminderd hoog. "Na 2022-2023 kwamen er 260 klachten binnen bij het officiële meldpunt. Dat waren er fors meer dan in voorgaande jaarwisselingen", verklaart regioverslaggever en Haarlemmer Rob Wtenweerde. "Dat kan ook te maken hebben met een hogere meldingsbereidheid, omdat er nu eenmaal een verbod is." Maar duidelijk is dat het afsteekverbod afgelopen jaarwisseling massaal werd genegeerd.

Een probleem is dat de gemeente niets te zeggen heeft over het kopen en bezitten van consumentenvuurwerk, dat ligt bij de Rijksoverheid. En dat is nu net het probleem, stelt Jos Wienen, de burgemeester van Haarlem. "Je kunt 's avonds met een tas vol vuurwerk rondlopen in Haarlem en dan kan handhaving niets doen." Alleen als iemand op heterdaad wordt betrapt op het afsteken van vuurwerk kan handhaving ingrijpen.

Is een landelijk verbod beter te handhaven?

Volgens de Haarlemse burgemeester Wienen is de overlast alleen te stoppen met een landelijk afsteek- en verkoopverbod. Alleen zo kan je ook het kopen en bezitten van vuurwerk aanpakken.

Ook de Nederlandse politiebond pleit al langer voor een landelijk verbod. Dat heeft vooral te maken met de werkomstandigheden van hulpverleners rondom de jaarwisseling. Hulpdiensten belanden regelmatig in gevaarlijke en schadelijke situaties, valt te lezen in een verklaring. 'Bovendien kan de politie het huidige versnipperde vuurwerkbeleid in de praktijk niet handhaven. Zeker niet met de huidige capaciteitsproblemen.'