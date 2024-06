De meeste leerlingen kregen gisteren alleen maar een les en quiz over duurzaamheid van Rob Jetten, de demissionaire klimaatminister, maar adviseur duurzaamheid in de dop Roan (17) kreeg na de vragen nog een high five op de koop toe. Jetten was meegenomen door Brigitte van den Berg. Zij is nu nog wethouder in Beverwijk, maar hoopt volgende week in het Europees Parlement te zitten.