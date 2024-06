Piet vliegt met zijn eigen historische vliegtuig naar D-day herdenking

"Dat we daar mogen vliegen met dit vliegtuig en daar beneden staan dan president Joe Biden, president Macron en onze koning Willem-Alexander, dat is toch prachtig om te doen." Het vliegtuig van Piet, in de kleuren van de Engelse luchtmacht, heeft daadwerkelijk gevlogen voor de Engelse luchtmacht.



Piet en Mich zullen daarom namens de Engelse regering een aantal vluchten uitvoeren boven de graven en de landingsstranden. "We brengen het toestel eigenlijk terug naar Normandië, als eerbetoon aan de gevallenen", vertelt piloot Mich van der Voort.

Terug naar de basics

De trip is best een uitdaging, vertellen de mannen. Het vliegen is wel wat anders dan in die grote Boeings 777 en 787 waar Piet normaal gesproken in vliegt. "Het is terug naar de basics. Het is een heel licht vliegtuig en is heel gevoelig, het heeft niet zo'n sterke motor dus het vliegt heel langzaam", vertelt Piet, die er duidelijk juist van geniet. "Het maakt het wel allemaal wat dynamischer als vlieger."



Een van de grootste uitdagingen is nog het weer. "Het is altijd spannend", lacht Piet. "Als er veel wind staat, zeker van opzij, of als er veel lage bewolking is, of veel motregen, dan kunnen we niet vliegen." Gelukkig zien de voorspellingen er goed uit. "Op naar Normandië", roepen de heren als ze klaar zijn voor vertrek. Beide glunderen. "Het is echt één groot avontuur", zegt Mich.