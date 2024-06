FC Volendam vraagt Hans Nijland als algemeen directeur

Of hij op het verzoek van Het Nieuwe Oranje ingaat, is onzeker. "Ik vind FC Volendam een mooie club, maar ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik nog geen besluit heb genomen."

FC Volendam zegt in een reactie ''moeilijk te kunnen ontkennen dat hij één van de kandidaten is". Zolang de gesprekken lopen wil de club verder niet op de benoeming van de functie van algemeen directeur ingaan. Mocht Nijland 'ja' zeggen dan gaat hij in de directie samenwerken met een oude bekende: technisch directeur Patrick Busby was in de tijd van Nijland vijf jaar lang scout bij FC Groningen.