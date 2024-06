Honderden aanvragen voor loodchecks in volkstuinen: "Even geen sla meer in de voortuin"

Uit de eerste controle deze ochtend blijkt dat er inderdaad lood aanwezig is in de grond. Dit is geen verrassing voor de tuinders die ondertussen al aan de koffie met cake zaten. "Het is goed om te weten. Er zit lood in de voorkant van onze tuin, dus daar moeten we maar geen nieuwe sla in planten."

De verwachting is dat alle volkstuinders die nu op de lijst staan voor april 2025 aan de beurt zijn geweest voor een loodcheck. Na Amstelglorie volgen er nog controles bij Nut en Genoegen, Sloterdijkermeer, Ons Buiten en Amstelhof. Naast controles bij volkstuinen controleert de gemeente ook particuliere woningen die een tuin hebben. Voor de checks bij volkstuinen én bij woningen met een tuin samen zijn er al meer dan 4000 aanvragen binnengekomen.