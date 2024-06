Amsterdamse boekhandelaar snapt niets van mogelijke btw-verhoging: "Hele vreemde keuze"

Het onbegrip over de aangekondigde twaalf procent btw-verhoging in onder meer de cultuur- en sportsector groeit met de dag. Ook boekhandelaar Sjoerd Hoogstins stond met zijn oren te klapperen toen 'ie het nieuws vernam. "We leven in een tijd waarin steeds minder mensen lezen en het taalniveau bij kinderen daalt. Ik vind het een vreemde keuze", zegt Hoogstins.