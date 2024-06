Kan Huizerdag dit jaar wél doorgaan? Organisatie zet 'alles op alles'

Tot 2019 werd jaarlijks een Huizerdag georganiseerd; een feestelijke dag voor de inwoners van Huizen met muziek en een braderie. Het jaar daarop kreeg de organisatie van de Huizerdag te weinig subsidie van de gemeente, waardoor het niet meer georganiseerd kon worden.

Vorig jaar wilde de gemeente weer meer geld vrijmaken voor het feest in 2024, zodat het weer door kon gaan. Een paar weken geleden was de subsidie dan eindelijk rond, maar dat was eigenlijk veel te laat, zegt voorzitter van de Huizerdag Boudewijn van Meggelen. "We hebben echt een jaar nodig om zo'n groot evenement voor te bereiden. Doordat we kortgeleden hoorden dat er weer subsidie is, heb je heel weinig tijd."

Normaal gesproken gebruiken ze die voorbereidingstijd om het feest te organiseren, maar ook om sponsoren te werven. Alleen het geld van de gemeente is namelijk niet genoeg. Nu komt de organisatie nog 15.000 euro te kort. "Maar iedereen doet dit naast hun eigen werk, wat het een uitdaging maakt om het te combineren. Daar komt nog eens bij dat veel bedrijven hun budgetten al hebben besteed."

Afgeslankte vorm

Toch wil de organisatie alles op alles zetten om de dag wél door te laten gaan. "Wij zijn druk bezig om creatieve oplossingen te zoeken. In 2019 hebben we een afgeslankte vorm gehouden en daar sturen we nu op aan. Volgend jaar kan er dan weer een wat grotere Huizerdag komen. Tenzij er nu nog bedrijven zijn die bereid zijn de Huizerdag te sponsoren."

De editie staat gepland op 13 en 14 september 2024. De organisatie maakt half juni een keuze over de vorm. Dan moet de evenementenvergunning aangevraagd worden.

Voorzitter Boudewijn van Meggelen was afgelopen zaterdag te gast in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. Luister het hele gesprek via deze link.