Hoorns feest Slag op de Zuiderzee kan dit jaar niet doorgaan

In 2022 en 2023 werd de slag nog groots herdacht en gevierd, met in totaal zo'n 30.000 bezoekers. De organisatie hoopte dit jaar opnieuw flink uit te pakken maar de gemeente liet weten dat ze geen geld uittrekken voor de viering. Het lukte de organisatie niet meer om in korte tijd de slag op een andere manier te organiseren waarna ze besloten om het niet door te laten gaan.

Bij de festiviteit wordt de slag tussen de Spanjaarden en de watergeuzen gevierd. In oktober is het 451 jaar geleden dat de watergeuzen in het Hoornse Hop de Spanjaarden versloegen, waarna er voor West-Friesland een tijd van welvaart aanbrak. Hoorn kreeg als het bestuurlijke centrum van het noorden van Holland een belangrijke rol. "Dit is het verhaal van Hoorn, dat moet gevierd en geëerd worden", vindt Vleerlaag.

Bezuinigen

Het evenement zou ruim 100.000 euro kosten, maar door bezuinigingen bij de gemeente Hoorn is er geen budget. "Er is op dit moment geen geld voor, hoe graag we het ook willen", zegt gemeentewoordvoerder Gea Wolfslag. "Elke bezuiniging is pijnlijk, maar er moeten eenmaal keuzes worden gemaakt."

Een goedkopere versie van het stadsfeest is voor de organisatie echter geen optie. "De stad moet in het teken staan van de Slag op de Zuiderzee en dat doe je met theater en gratis activiteiten. Dat kost nou eenmaal geld", aldus Vleerlaag.

Komend jaar wel?

Komende jaren wil de organisatie gewoon weer een Slag op de Zuiderzee, laat Vleerlaag weten. "We zijn aan het kijken of het mogelijk is om vanaf volgend jaar structureel De Slag op de Zuiderzee het evenement van Hoorn te maken." Om dit te kunnen bekostigen kijkt de organisatie naar andere partijen, zoals sponsoren en culturele organisaties. "We moeten als stad onze schouders er onder zetten."

Bekijk hieronder de reportage die we vorig jaar maakten over de viering van de Slag op de Zuiderzee.