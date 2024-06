Dit jaar geen viering Slag op de Zuiderzee: "Liever goed dan een slap aftreksel"

De wil is er dus wel, maar het geld nog niet. Daarom loopt er een onderzoek om te kijken of er financieel draagvlak is bij andere partijen, zoals sponsoren of culturele organisaties. Want in hoeverre Hoorn volgend jaar de portemonnee wil trekken, durft de gemeente geen beloftes over te doen. De organisatie is daarom nog nodig op zoek naar ondernemers en bedrijven die ook geloven in de viering van de Slag op de Zuiderzee. "We moeten als stad onze schouders er onder zetten, om dit feest te kunnen realiseren."



Bekijk hieronder de reportage die we vorig jaar maakten over de viering van de Slag op de Zuiderzee, 450 jaar geleden.