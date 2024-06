Huizen lijkt toch klein hondenstrandje te krijgen, ondanks bezwaren

Afgelopen oktober kwamen Monique van Genderen en Paul van Zomeren met het idee voor een hondenstrandje, zodat zij ook in de periode van april tot oktober met de viervoeters het strand op kunnen en kunnen plonsen in het water met hun dieren. Dat deden zij nadat de gemeente al twee keer in brief had laten weten hier geen voorstander van te zijn.

Huizen vreest vooral gezondheidsrisico's op het strandje. Straks liggen de gasten op bijvoorbeeld het strandje aan de Zomerkade of op het Gooierhoofd te zonnen tussen de uitwerpselen van de honden. Het was klip-en-klaar dat de gemeente niet wilde afwijken van het hondenverbod in het strandseizoen.

615 handtekeningen

Daar wordt nu anders over gedacht, met dank aan een succesvolle petitie voor dat hondenstrandje. Er zijn 615 handtekeningen verzameld. Daarvan zijn er 480 handtekeningen van inwoners.

"We hebben een positieve grondhouding ten aanzien van een kleinschalige hondenzwemplek aan de Gooise Zomerkade. De Huizer stranden zijn tijdens de zomermaanden, april tot en met september, verboden voor honden. Met het creëren van een hondenzwemplek aan het Gooimeer kunnen de honden ook tijdens de zomermaanden het water in", laat wethouder Van der Kleij nu weten.

De ruimte geven

Volgens Van der Kleij wil het gemeentebestuur de inwoners die het initiatief voor het hondenstrandje hebben genomen de ruimte geven om op 'een eenvoudige wijze een kleinschalige hondenzwemplek te realiseren'. Dat zullen zij dan doen in samenwerking met de gemeente.

Daarbij realiseert de gemeente zich ook dat lang niet iedereen enthousiast is. Omwonenden lieten eerder al van zich horen. Zo'n strandje heeft aantrekkingskracht en gaat zorgen voor veel meer baasjes en hun honden en dat leidt tot overlast, zo luidt de gedachte van de buurtbewoners.