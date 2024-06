Opluchting onder Alkmaarse ouderen: geliefde diners gered door nieuwe vrijwilligers

Inmiddels hebben zeven nieuwe chauffeurs zich aangemeld om te helpen, zegt Rademacher bij NH Radio. Het was volgens de oprichter even de vraag of de diners wel door konden gaan omdat de druk op de vrijwilligers werd te groot. Maar door de nieuwe aanmeldingen is daar geen sprake meer van. "De ritjes kunnen weer beter verdeeld worden. En zo kunnen we nog een grotere groep ouderen blij maken!"

Rademacher is erg blij met de nieuwe aanmeldingen. "De nieuwe chauffeurs zijn natuurlijk meer dan welkom. Wij zijn heel dankbaar en hopen dat jullie er net als wij heel veel voldoening uit halen."