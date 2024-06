Clubliefde bestaat: handballer Jimmy Castien stopt na 19 seizoenen bij Aalsmeer

Na negentien seizoenen zet handbalveteraan Jimmy Castien een punt achter zijn carrière. Hij maakte zijn debuut voor Aalsmeer op zijn vijftiende en is sindsdien een vaste waarde in het team. "Er zit zoveel tijd in het trainen, reizen en wedstrijden spelen. Ik ga mijn tijd nu anders besteden", verklaart Castien zijn beslissing.