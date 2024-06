Plannen voor appartementencomplex in verouderde parkeergarage Hilversum stap dichterbij

De plannen om de verouderde parkeergarage aan het Noordse Bosje in Hilversum om te bouwen tot appartementencomplex is een stap dichterbij. Binnenkort worden betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over de realisatie van de herontwikkeling. De projectontwikkelaar die het pand wil vernieuwen heeft ook plannen om het naastgelegen leegstaande kantoorpand aan te pakken.